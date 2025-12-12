東京・丸の内を歩く人たち＝7月全労連は12日、2026年春闘で月3万3千円以上の賃上げを求める方針案を発表した。厚生労働省の調査による平均賃金の10％以上アップに相当する。時給は250円以上の引き上げを要求。最低賃金は、25年春闘の全国一律「1500円以上」から「1700円以上」に要求を引き上げ、2千円を目標に掲げた。東京都内で記者会見した黒沢幸一事務局長は「一緒に声を上げる労働者を増やすことが大事だ」として、非正規