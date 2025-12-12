2026年3月14日よりJR東日本千葉支社が2025年12月12日、ダイヤ改正の内容を発表しました。【これが「JR東日本千葉支社ダイヤ改正の詳細です】今回の改正では、総武線各駅停車の西船橋駅から津田沼駅間で、東京メトロ東西線直通電車の運転本数を見直しするほか、各線区で運転時刻や運転本数を見直すとのことです。なお、改正日は2026年3月14日となります。