地震の今後の見通しについて専門家に聞きました。北海道大学の高橋浩晃教授です。引き続き後発地震への注意を呼び掛けています。（北海道大学高橋浩晃教授）「１２月８日のような大きな地震が起きると必ず余震が起きる。余震の中にときどき大きめのが混ざっていて、きょう起こったのはそういう地震。一方で後発地震注意情報では８日の地震よりもより大きな地震が起こる可能性が高まっているということなので、引き続き地震と津波