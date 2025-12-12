一時、津波注意報が出された北海道広尾町から中継です。広尾町の十勝港です。まもなく日が暮れようとしています。津波注意報はすでに解除され、港では時折、トラックやトレーラーが出入りする姿も見られます。今回、広尾町は震度３でした。役場によりますと、横揺れが２０秒ほど続きましたが、物が落ちるようなことはなく、８日の地震の時より揺れは小さく感じたということです。今回は避難所を開設しなかったというこ