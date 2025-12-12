甲子園出場に一歩近づきました。 来年春に行われるセンバツ高校野球 “21世紀枠” の九州地区の候補校に、長崎西が選ばれました。 日本高校野球連盟は、来年春のセンバツの21世紀枠の選考に向けて全国9地区の候補校を発表。 九州地区は「長崎西」が選出されました。 長崎西は10月に行われた秋季大会の県大会で準優勝し、47季にぶりに九州大会に出場。 その九州大会では27年ぶりに1勝をあげてベスト8に進出し、各県