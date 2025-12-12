ドジャースはディアス獲得でもまだブルペンの補強が必要だという(C)Getty Imagesドジャースは今オフFA市場の目玉であったエドウィン・ディアスと3年総額6900万ドル（約106億9500万円）で契約合意に達したと報道され、最強の守護神を獲得できたことが話題を集めた。【動画】ドジャースタジアムでも流れる！？ディアスが熱い登場曲でマウンドへウィンターミーティングは閉幕したが、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「ド