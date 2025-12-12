バレーボール男子日本代表の石川祐希選手が所属するシル・スーサ・ヴィム・ペルージャが11日、公式Instagramを更新。石川選手の誕生日を祝うユニークな動画を公開しました。12月11日に30歳の誕生日を迎えた石川選手。「30代へようこそ！」のコメントとともに公開された動画では、黒の蝶ネクタイをつけた石川選手が登場。スタッフからサングラスをかけられると、大きなマフィン型のバースデーケーキを手渡されます。すでに“30歳”