12日午前11時44分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震があり、北海道、青森などで震度4の揺れを観測しました。先日の震度6強の地震でビルの鉄塔の一部に損傷が見つかり倒壊のおそれから避難指示が出ている青森県八戸市の現場から中継です。倒壊の危険性がある鉄塔の近くに来ています。NTTの担当者がドローンを使って調査をしているということです。地震が起きたときこの付近で取材をしていたのですが横にグラグラとした揺れを感じ