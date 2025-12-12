¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¤¬£±£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö·Ý¿ÍÌð°õ¥È¡¼¡¼¥¯¡Á¼Â¤ÏÁ°¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡Ä¡Á¡×¡£½Ð±é·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬°ÊÁ°¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤Ï£Í£Ã¤Î·Ö¸¶Å°¤Ë¡Ö¤¨¤é¤¤¡¢¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤¤¤ë¤±¤Éº£¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¤Ã¤·¤ç¡©¡×¤È¡¢·Ö¸¶¤¬¡¢¸µÁêÊý¡¦µÜÇ÷ÇîÇ·¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶á¶·¤Î»×¤¤¤ò¼ÁÌä¤·¤¿¡£¿¹ÅÄ¤¬¡Ö²¿¤«¡¢¤â¤¦µÜÇ÷¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥ê