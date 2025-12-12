レスリング女子で五輪２大会連続金メダルの金城（旧姓川井）梨紗子さんが１２日、自身のインスタグラムを更新。「ご報告です。２０２５年１２月１０日第二子となる男の子を出産しました」と報告した。赤ちゃんのかわいらしい足の写真を投稿し「これからは妻として、２児の母として、コーチとして益々パワフルになりたいと思っております」と記した。フォロワーからは「おめでとうございます」「母子共に健康で何よりです。