木原官房長官は12日、自身が考える「今年の漢字」に「大」を選びました。木原稔 官房長官「私にとっての今年の漢字というご質問ですが、あえて一文字あげるならば、『大』という字を選ばせていただきました」木原長官は自身が考える今年の漢字に「大」を選んだ理由について、▼大阪関西万博の成功や、▼大リーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手の活躍がめざましかったこと、▼高市内閣が発足し、日経平均株価が5万