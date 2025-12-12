生命保険大手の明治安田生命は、元営業職員が架空の制度への加入をもちかけて17人の客からおよそ2億円をだまし取っていたと発表しました。【写真を見る】明治安田生命70歳の元女性営業職員が15年にわたって約2億円を詐取架空の預託制度もちかけ被害金額は全て会社側が支払いへ群馬支社明治安田生命によりますと、顧客から金をだまし取っていたのは群馬支社の営業職員だった70歳の女性です。元営業職員は架空の高利率の預託