東京・台東区で、0歳の男の子がはしかに感染しました。男の子は発症後に台東区役所に訪れていて、区は男の子と接触した職員に健康観察を実施しているほか、区の公式ホームページで注意を呼びかけています。台東区によりますと、0歳の男の子は先月28日に発熱やせき、発しんなどの症状が出て医療機関を受診したところ、はしかと診断されたということです。男の子は海外渡航歴があり、ワクチンの接種は受けていませんでした。男の子は