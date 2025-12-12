2025年の世相を1字で表す「今年の漢字」が「熊」に決まった。12日、「清水の舞台」で知られる京都市東山区の清水寺で和紙に特大の筆で揮毫（きごう）が行われた。「熊」が選ばれるのは初めてだった。今年は全国各地でクマが生活圏に出没し、被害が相次いだ。また、和歌山県白浜町のレジャー施設「アドベンチャーワールド」のパンダ（熊猫）4頭が中国に返還された。「熊」が選ばれた理由について、日本漢字能力検定協会は「日本