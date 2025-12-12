¡Ö¤Î¤ë³è¤òµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤·¤¿¤é¤´Ë«Èþ¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û33.4ËüÉ½¼¨¡¢1Ëü¤¤¤¤¤Í¤Î?¤´¤Û¤¦¤Ó?¤½¤ó¤ÊÒì¤­¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤ò¤Û¤Ã¤³¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯11·î14Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤¤¤·¡Ê¡÷mk_ishi¡Ë¤µ¤ó¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ø¹½Æâ¤Î²þ»¥¸ý¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤º¤ó¤°¤ê¤à¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¥°¥ì¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¡£Æ¬¤Î¾å¤ÎÆÃÄ§Åª¤ÊÆÍµ¯¤Ë¡¢ÀÖ¤¤¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿ÂÎ¤È±ß¤é¤ÊÆ·......¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢ÅìµÞÅÅÅ´¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥­¥ã¥é¥¯