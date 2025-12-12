【ニューデリー共同】インド自動車工業会が12日発表した11月の国内乗用車販売台数は、前年同月比18.1％増の35万4969台だった。10月に続き、祭事需要と日本の消費税に相当する「物品サービス税」（GST）の減税が寄与し、好調を維持した。最大手のスズキ子会社マルチ・スズキは21％増の17万971台。他の日系メーカーはトヨタ自動車が3万66台、ホンダが5204台、日産自動車は1908台だった。