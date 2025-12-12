米連邦下院選挙区の区割り変更が否決されたインディアナ州の議会＝11日、インディアナポリス（AP＝共同）【ワシントン共同】米中西部インディアナ州の上院は11日、連邦下院選挙区の区割りを政権与党の共和党にとって有利に変更する法案を否決した。州上院で多数派を占める共和党議員の半数以上が反対。来年11月の中間選挙に向けて、法案に賛成するよう公然と圧力をかけていたトランプ大統領に打撃となった。米メディアが伝えた。