木原官房長官は12日午後の記者会見で、自身にとっての2025年の漢字を問われ、「大」と答え、自筆の書を披露した。理由として「大」阪関西万博の成功、「大」谷翔平選手の活躍、高市内閣が発足する中での日経平均株価5万円の「大」台突破を挙げた。一方で、いいことばかりではなかったとして、「大」分県の大規模火災や、「大」型の熊による人身被害の多発を挙げた。その上で「印象に残る1年だった」と2025年を振り返った。