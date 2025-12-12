マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏は、世界最大規模の慈善団体ビル＆メリンダ・ゲイツ財団を設立し、莫大な個人資産を寄付している。なぜ社会貢献に深い関心を示すようになったのか。『ビル・ゲイツ自伝I SOURCE CODE 起動』（早川書房）より、幼少期のエピソードを紹介する――。提供＝早川書房ビル・ゲイツ氏 - 提供＝早川書房■アメリカ人のお手本となったケネディ家僕の幼少期には無限の可能性を信じるこの空気が背景にあ