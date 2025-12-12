ロッテは12日、和歌山県日高郡にて行われた御坊税務署公益財団法人御坊納税協会が主催する確定申告PRイベントに西川史礁が出演したと発表した。西川はスマホとマイナンバーを利用したe-Tax模擬体験を行った。▼ 西川史礁「確定申告は難しそうな印象でしたが、実際にスマホで操作をしてみると思っていたより簡単で、とても便利だと思いました。スマホ申告は簡単で便利なので多くの人に利用して欲しいと思いました。今回はこうや