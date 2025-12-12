セブン‐イレブンは、カップ麺「セブンプレミアム ゴールド 飯田商店×Ramen FeeL 夢の師弟コラボラーメン」の販売を、全国で順次開始している。価格は税込386.64円。神奈川県湯河原町にある人気ラーメン店「飯田商店」と、同店から独立した一番弟子が営む東京都青梅市の「RamenFeeL(ラーメンフィール)」がコラボしたもの。後入れ粉末スープを採用し、繊細な「鶏だし塩らぁ麺」と濃厚な「鶏白湯塩らぁ麺」の2種類の味を楽しめる特