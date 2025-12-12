とんかつチェーンの「とんかつ新宿さぼてん」は、全国のレストラン店舗にて12月15日(月)から「“北海道産5種チーズ”メンチかつ盛り合わせ御膳」を期間限定で販売する。また、テイクアウト専門のデリカ店舗では冬の恒例メニュー「たっぷりチーズのヒレかつ」を販売している。〈“北海道産5種チーズ”を使用したメンチかつ御膳〉「“北海道産5種チーズ”メンチかつ盛り合わせ御膳」は、チェダー、ゴーダ、カマンベール、パルメザン