【書評】『現代ロシアの歴史認識論争 「大祖国戦争史観」をめぐるプーチン政権の思惑』／西山美久・著／慶應義塾大学出版会／3960円【評者】辻田真佐憲（近現代史研究者）国民国家は、ひとびとを統合する物語を必要とし、その素材を歴史に求める。かつて日本で称揚された国体論や皇国史観も、その典型的な例だった。たいして現代ロシアで国民的物語となっているのは、第二次世界大戦（同国でいう大祖国戦争）において、ソ連が