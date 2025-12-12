現役ドラフトで巨人から日本ハムに加入した菊地大稀投手が１２日、エスコンで入団会見に出席。背番号は「５５」に決まった。ファイターズカラーの青いネクタイを締め木田ＧＭ代行と登壇し、「この２年、なかなか結果が出ずに自分自身くすぶっていた気持ちもあるので、決まった電話をいただいた際に、すごい大きなチャンスだと思って、自分自身もう一回、１軍の舞台で活躍したいという気持ちが今一番強いです」と、意気込んだ。