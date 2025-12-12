女優の安倍乙（おと）が１２日までに自身のＳＮＳを更新。オフショットを公開した。インスタグラムに「赤いニットかわいいよね！」とつづり、冬らしい赤ニットを着た姿を披露した。この投稿にファンからは「めちゃくちゃ可愛い」「原色系も似合う！」「素敵だよ！」「すごく似合ってるよ！！」「素敵なオフショットありがとう！」「お知らせ楽しみにしてます！」「めっちゃええやん〜」「お嫁さんに欲しいです」「美しいの