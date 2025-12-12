年末に向けて、家の掃除＆片付けモードに入るこの時期。かさばりがちな書類など、紙類の仕分け方法に悩んでいる人も多いはず。そんな紙類の収納迷子の方におすすめしたいのが、無印良品から新たに登場したじゃばらファイル。内容量が少ない時には幅を狭められるため、わかりやすく仕分けしつつ省スペースへの収納が可能。ファイルボックスとの併用もできてとても便利なんです。◆紙類の整理は無印のじゃばらファイルにお任せ！