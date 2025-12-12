自らの「台湾有事」発言で中国との間で亀裂が深まる高市早苗・首相は身動きが取れなくなっていると報じられている。発言のインパクトはもちろん、官僚不信の高市氏に、親身に相談相手になる側近がいるのかを懸念する向きもある。そういった高市氏と官僚の距離感が話題になると、時折語られるのは、6年前の「ある過去」のエピソードだ。【秘蔵写真】今から25年前、首相官邸に入る若かりし頃の高市早苗首相（全身）。スカート丈は