駐在所に勤務する警察官の同居家族が事務作業を手伝った場合に支給される協力金合わせておよそ57万円を不正に受給したとして、山形県警は60代の男性巡査部長を懲戒免職の処分とし、詐欺の疑いなどで書類送検しました。県警によりますと、60代の男性巡査部長は、駐在所で警察官と同居して事務作業に協力する家族に対して支給される「家族協力報償金」について、うその申告をして去年（2024年）10月分からことし（2025年）5月分まで