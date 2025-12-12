１１日、正定古城にある趙雲廟の門前に設置された趙雲の像。（正定＝新華社記者／楊珏）【新華社石家荘12月12日】中国河北省石家荘市正定県は、古くは常山や真定と呼ばれ、北京、保定と並ぶ「北方三雄鎮」の一つに数えられた。また、三国時代の名将、趙雲（ちょう・うん、字は子竜）の故郷としても知られる。県内には隋以降の各王朝時代の建築物がそろい、貴重な古建築群を形成しており、著名建築家の梁思成（りょう・しせ