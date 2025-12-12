記者会見する「認知症の人と家族の会」の和田誠代表理事（中央）ら＝12日午前、厚労省「認知症の人と家族の会」（京都市）は12日、介護サービスの利用者負担割合（原則1割）の引き上げなどを検討している厚生労働省に対し、約3万3千筆の反対署名を提出した。サービスが必要な高齢者の利用控えにつながりかねず、家族も含めた暮らしの安心が守られないと訴えた。署名は11月からオンラインなどで募った。和田誠代表理事は記者会