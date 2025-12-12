配送を委託する下請け業者らに、運送業務とは別に荷物の積み降ろしを無償でさせたとして、公正取引委員会は12日、大阪の総合物流大手「センコー」の下請法違反を認定し、再発防止を求めて勧告した。運送業界での違反認定は初めて。