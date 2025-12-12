12月4日、契約更改に臨んだ西武・中村剛也内野手（42）。代打が多かった今季は44試合出場に留まり、2500万円減の7500万円でサインした。【若すぎる…】まだ「おかわり君」と呼ばれていた当時の中村剛也（当時25歳）の写真を見る西武・中村剛也内野手この日、報道陣から質問が上がったのが、2001年ドラフト同期入団の栗山巧外野手（42）についてだ。栗山は11月24日、日本のプロ野球では異例となる「来季限りでの現役引退」の意