12日午後2時すぎ、大阪府守口市の住宅で火事があり、現在も消火活動が続いています。ケガ人や逃げ遅れについては確認中だということです。12日午後2時20分ごろ、大阪府守口市大久保町の2階建て住宅で、「1階から火が見える」と通行人から消防に通報がありました。消防によりますと、消防車など13台が出動し、現在も消火活動が続いていますが、隣の住宅にも燃え移るなどしているということです。また、ケガ人や逃げ遅れがいるかどう