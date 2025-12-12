「君に夢中 I say, I love you僕の瞳にずっといて」【画像】BE:FIRSTのLEOがいま「夢中」になっている女性とは？ 実際の写真を見る 師走の風が強まり、東京都心が一層冷え込んだ12月10日の夜。「FNS歌謡祭」に生出演したBE:FIRSTのLEO（27）はメンバーと共に、甘い純愛を綴るラブソング「夢中」を熱唱し、全国の視聴者を魅了した。番組終了後、タクシーに乗り込んだLEOが向かった先は、都心一等地にありながら瀟洒な街並み