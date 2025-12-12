ロシアとの和平案をめぐり、アメリカがウクライナ東部の一部地域からウクライナ軍を撤退させ、「自由経済地域」を設けることを提案しているとゼレンスキー大統領が明らかにしました。【映像】「自由経済地域」を提案するトランプ大統領ウクライナのゼレンスキー大統領は11日、ロイター通信などの取材に応じ、和平案をめぐるアメリカとの協議の中で、新たな提案を受けたことを明らかにしました。提案では、ロシアが割譲を求め