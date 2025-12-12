¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¼ê¤Ë¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¡Ä¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤ÎµÜËÜ¾ÐÎ¤¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢7Æü¤Ë42ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ò¼ê¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤Î¶á±Æ¤È¤È¤â¡Ö42ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤­¤âÂç¤­¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢»þ¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Î¾¿Æ¤Ø¡¢²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÀÅ¤«¤Ë²»¤È¸þ¤­¹ç¤¤»ä¤é¤·¤¤±éÁÕ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²»³Ú²È¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£