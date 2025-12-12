ソフトバンクの上茶谷大河投手（29）が12日、現役ドラフトでロッテから加入する中村稔弥投手（29）との共闘を誓った。上茶谷と中村稔は1996年生まれの同学年。東洋大・上茶谷と亜大・中村稔は東都大学リーグでもしのぎを削り、大学日本代表の選考合宿でも顔を合わせた。プロ入り後はセ・パに分かれたが、上茶谷は「大学の時から交流はありますね。多分、（中村稔の）ラインが変わっていて、僕から連絡したんですけど、返って