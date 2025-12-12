¥á¥í¤¤43ºÐÇÐÍ¥¤Ë´ó¤êÅº¤¦´ÄÆà½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà(26)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤¬Ê·°Ïµ¤¤ò°ìÊÑ¤¹¤ë¶âÈ±»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÇÐÍ¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊñÂÓ´¬¤¤¤Æ¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¸Ð²»ÇÈ(¶¶ËÜ´ÄÆà) ¤È»£±ÆÎ¢¤Ç¥á¥í¤¤¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃæÅÄÀèÀ¸(¸þ°æÍý)¤Î2shot¤ò¤ªÆÏ¤±¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¶âÈ±´¬¤­È±¤ÎÆ¬¤Ë¼£ÎÅÍÑ¥Í¥Ã¥È¤òÉÕ¤±¤¿¶¶ËÜ¤È¡¢ÇÐÍ¥¤Î¸þ°æÍý(43)¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¿··î9¥É¥é¥Þ¡Ö¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡×(ÍèÇ¯1·î12Æü¥¹¥¿¡¼¥È)¤Î¸ø¼°