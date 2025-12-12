米国男子ツアーで16勝をあげているジャスティン・トーマス（米国）が自身のインスタグラムを更新。11月に受けた「微小椎間板切除手術」から4週間が経ち、先週から週3日のリハビリが始まったことを投稿した。【動画】激レア！ ジャスティン・トーマスのリハビリ風景そして「少しずつではあっても何かを積み重ねながら、毎日を楽しく過ごせるのは嬉しい事です」と、トレーニングに励む喜びを記していた。現在は最小限の動きながら、