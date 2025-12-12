日本高野連は12日、第97回選抜高校野球大会（来年3月19日から13日間、甲子園）の21世紀枠候補9校を発表した。九州地区からは公立の長崎西が候補に入った。出場2校は一般選考の30校とともに、来年1月30日の選考委員会で決定する。過去の選抜には1951年に出場。夏の選手権には1917年、51年、81年に出場しており、計4度聖地に立っている古豪だ。練習時間が限られる中、今秋の県大会で準優勝。投手力を軸に「頭脳と粘りの守備」