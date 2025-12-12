パラ陸上の男子ダウン症100mで日本記録を更新した菊池支援学校の大畠玲音さん（17）が、熊本県の木村知事を訪問しました。 【写真を見る】陸上を始めて1年で日本記録 男子ダウン症100m「13秒75」高校2年・大畠玲音さんの次の目標は “世界” 菊池支援学校高等部2年の大畠玲音さんは7月、岐阜県で行われた大会で「男子ダウン症100m」に出場し、14秒03の日本新記録で優勝しました。 さらに、その後の大会で13秒75に記録を更新しま