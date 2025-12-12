スポニチスポニチアネックス

星野源＆松重豊、NHKの新音楽番組で異色タッグ 来年1月7日初回放送

  • NHKは12日、星野源松重豊による新番組がスタートすると発表した
  • 星野源松重豊のおともだち」で、2026年1月7日に放送される
  • 2人はスタジオを飛び出し、旅をしながら音楽を聴き、語り合うという
