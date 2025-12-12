東京・丸の内を歩く人たち＝7月全国の中小企業社員ら約4千万人が加入する全国健康保険協会（協会けんぽ）の保険料率が、2026年度に引き下げられる見通しであることが分かった。12年度以降は全国平均10.0％（労使折半）に据え置かれてきた。0.1ポイント減の9.9％が軸となる。賃上げで保険料収入が増え、財政が安定していることが要因。今月、運営委員会で今後の収支見通しを踏まえ、決定する見通しだ。関係者が12日、明らかにした