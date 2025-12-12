明治安田生命保険本社＝東京都千代田区丸の内明治安田生命保険は12日、群馬支社に勤めていた70代の女性営業職員が顧客に架空の高利回り投資を持ちかけ、計17人から約2億円をだまし取っていたと発表した。すでに懲戒解雇しており、刑事告発も検討する。明治安田生命によると、2010年から架空の高利回り投資への加入を勧誘し、顧客から現金を受け取っていた。社名が記載された偽造の領収書も交付していたという。不審に思った