自民党本部＝東京・永田町衆院選挙制度の在り方を巡り、自民党政治制度改革本部（加藤勝信本部長）が所属国会議員を対象にアンケート形式で意見聴取を12日に始めたことが分かった。関係者が明らかにした。衆院議長の下に置かれた与野党協議会に向け、制度改革に関する党の考え方の取りまとめに活用する。アンケートは現行の小選挙区比例代表並立制の評価や望ましい選挙制度を選択式で答えるほか、見直しに当たって留意すべき点