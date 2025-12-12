ことし1年の世相を表す「今年の漢字」が京都・清水寺で発表され最も応募の多かった「熊」に決まりました。記者「注目の一画目が書かれます。中央やや左から…あ、この漢字はおそらくあれですね。ことしの漢字、選ばれたのは熊でした」「今年の漢字」に選ばれた「熊」は応募総数18万9122票のうち2万3346票を集めました。全国で熊の出没や被害が相次ぎ、人の暮らしに深刻な影響を与えたことやアドベンチャーワールドにいたパンダが中