演歌歌手水森かおり（52）が12日、東京・港区の長谷寺に眠る恩人・徳間康快さんの墓前に、NHK紅白歌合戦に23年連続出場が決まったことを報告した。徳間さんは所属レコード会社の元社長で育ての親。2000年（平12）に78歳で亡くなった。紅白出場は2020年（令2）に84歳で亡くなった父・勝也さんにも報告した。「父のお墓にも手を合わせて報告をしています。父がいつも言っていたのは『お前が紅白に出られるということは1人出られない