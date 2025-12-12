落語家の桂文枝（８２）が１２日、「桂文枝新春特撰落語会２０２６」（来年１月１０、１１日、東京・有楽町朝日ホール、全４公演）取材会を都内で行った。文枝はまず「お忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます」と深々と頭を下げ、「あんまり頭下げてると、悪いことしたみたい」と笑わせた。文枝は先代の桂文枝（当時は小文枝）に入門したのが１９６６年で、来年が６０年目となる。入門１０か月後には