資料サンライズ瀬戸 JRグループは12日、2026年３月14日に行うダイヤ改正の主な内容を発表しました。 高松・出雲と東京を結ぶ寝台特急「サンライズ瀬戸・出雲」は、東京発の時刻が現行の午後9時50分から24分早くなり、午後9時26分発になります。横浜発が午後10時15分から23分早くなり、午後9時52分発になります。以下、浜松までの停車駅の出発時刻が少しづつ繰り上がります。浜松から先の時刻に変更はないということ