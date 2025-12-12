丸亀城で行われたすす払い12日 2025年も残すところ20日ほどです。香川県丸亀市の丸亀城で、1年の汚れを落とす「すす払い」が行われました。 丸亀城の天守は江戸時代から残る貴重な建物で、国の重要文化財に指定されています。 12月13日は「正月事始め」と言われ、新しい年を迎える準備を始める日です。12日は一足早く、丸亀市観光協会の職員らが、讃岐富士、飯野山から取ってきた竹で作った5mほどのほうきを使っ